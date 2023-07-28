Tarlada 4 markette 50 lira... Fahiş fiyatlara ne zaman dur denecek? Kritik rapor tabloyu gözler önüne serdi!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Haziran ayında üreticiyle market arasındaki fiyat farkını raporlaştırdı. Üreticiden alınan ürün market rafına geldiğinde fahiş fiyatlar uygulanıyor. CNN Türk İstanbul Haber Müdür Nihat Uludağ, Ziraat Mühendisi Ömer Demir'le fahiş fiyatları ve alınabilecek önlemleri değerlendirdi.

Demir, elmanın tarla fiyatıyla market fiyatı arasındaki uçurumun çok açık olduğunu ifade ederek, "Yazın ortasında elmayı bu fiyata yersek, kışın ne olur bu? Sera zamanında ne olur bu?" dedi.

MARKETTEKİ FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR?

Fahiş fiyat artışının önüne geçebilmek için çeşitli belediyecilik önerileri de ortaya atılıyor. Bu önerilerden en elle tutuluru ise belediye destekli köy pazarları.

Demir konuyla alakalı, "Bazı belediyeler yaptı. Üreticiden tüketiciye direkt malı getirdiler. Belediyeler daha fazla taşın altına ellerini koysa biz bu işi başarırız." ifadelerini kullandı.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu yöntemi zamanında uyguladığını hatırlattı.

Gökçek, köy pazarları kurulması gerektiğini belirterek, "Keçiören Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde ben fiili olarak bu işi piyasaya döktüm. Belediyeden köylere belediye kamyonları gönderdik. Köylüler yüklesin mallarını getirsinler pazar yerinde direkt olarak satsınlar." dedi.

