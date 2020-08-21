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Tarlada buldu! Normalden iki kat daha ağır

İLGİNÇ HABERLER  | 21.08.2020 17:51 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bir çiftçi, tarlada bulduğu, bölgede bulunmayan türde ve normalin iki katı ağırlığındaki ilginç taşın araştırılmasını istedi.

Tarlada buldu! Normalden iki kat daha ağır

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhsin Mermer, traktörü ile tarlada çalıştığı sırada ilginç bir taş buldu.

Bölgede bu güne kadar görülmeyen türde ve renkteki taşı traktörüne alıp evine taşımak isteyen Mermer, taşın normalin iki katı ağırlığında olduğunu fark etti. Hacmi ile bir kişinin rahatlıkla kaldırabileceği taşı iki kişi güçlükle yerinden kaldırabiliyor.

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Mermer, bu tarzda bir taşın bölgede ilk kez görüldüğünü belirtip, “Tarlada çalışırken çapaya takıldı. Bölgemizde görülen türde bir taş değil. Merak ederek traktöre koymak istedim. Çok ağır olduğunu fark ettim. Normalde 20-25 kilo gelmesi gerekirdi. Eve taşıyıp tarttığımda 59 kilo olduğunu tespit ettim. Gök taşı olabilir. Bu nedenle taşın incelenmesini istiyorum” dedi.

İHA

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