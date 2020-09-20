Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhsin Mermer, 1 ay önce buğday tarlasında bulduğu 59 kilogram ağırlığındaki ilginç taşı göktaşı olabileceğini düşünerek çalınma ihtimaline karşı yatak odasında muhafaza ediyor. Akademisyenler tarafından taşın değerli olabileceğinin söylenmesi aileyi ve ilçe halkını heyecanlandırdı.

Taşın maddi bir değeri olması halinde elde ettiği parayla borçlarını ödeyeceğini ve geri kalan parayı hayır işlerinde kullanacağını belirten Muhsin Mermer, günlerdir heyecanından uyuyamadığını söyledi. Mermer, “Tarlada uğraşırken fark ettim. Taş benim dikkatimi çekti, eve getirdim. Arkadaşları çağırdım gösterdim, yetkililerden yardım istedim. Ben bu taşın çok büyük para edeceğini düşünüyorum, inşallah eder. Benim 100 bin lira borcum var, onu kapattıktan sonra geri kalanını fakire-fukaraya dağıtacağım. Ben bu taşın göktaşı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu taş o araziye uygun değil. Bu orada tek başına bir taştı. Normalde 20-25 kilogram gelmesi gerekirken 59 kilo geliyor. Taşı zorlanarak kaldırıyorum. Taşa sahip çıkıyorum, sevincimden uyuyamadım günlerdir. Bir aydır yastığımı taşın üzerine koyup yatıp uyuyorum götüren olur diye. Profesörler, bana resmini çekip atmamı ve bulduğum yeri onlara söylememi istediler. Ben de tam detayıyla yeri onlarla paylaşmadım. Korktum, gelip götürürler diye. Televizyonda gördüklerimle aynı. Ben kendim göktaşına benzettim. Bu taşı yattığım yerde saklıyorum. Çaldırırım, alır götürürler diye korkuyorum. Göktaşının milyon dolarlara satıldığını söylüyorlar. Gerçekten yatak odamda saklıyorum. Uzmanların gelip taşa bakmasını istiyorum” dedi.