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Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Muhsin Mermer, buğday tarlasında bulduğu ilginç taşı göktaşı olabileceği umuduyla bir aydır saklıyor.

Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhsin Mermer, 1 ay önce buğday tarlasında bulduğu 59 kilogram ağırlığındaki ilginç taşı göktaşı olabileceğini düşünerek çalınma ihtimaline karşı yatak odasında muhafaza ediyor. Akademisyenler tarafından taşın değerli olabileceğinin söylenmesi aileyi ve ilçe halkını heyecanlandırdı.

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Taşın maddi bir değeri olması halinde elde ettiği parayla borçlarını ödeyeceğini ve geri kalan parayı hayır işlerinde kullanacağını belirten Muhsin Mermer, günlerdir heyecanından uyuyamadığını söyledi. Mermer, “Tarlada uğraşırken fark ettim. Taş benim dikkatimi çekti, eve getirdim. Arkadaşları çağırdım gösterdim, yetkililerden yardım istedim. Ben bu taşın çok büyük para edeceğini düşünüyorum, inşallah eder. Benim 100 bin lira borcum var, onu kapattıktan sonra geri kalanını fakire-fukaraya dağıtacağım. Ben bu taşın göktaşı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu taş o araziye uygun değil. Bu orada tek başına bir taştı. Normalde 20-25 kilogram gelmesi gerekirken 59 kilo geliyor. Taşı zorlanarak kaldırıyorum. Taşa sahip çıkıyorum, sevincimden uyuyamadım günlerdir. Bir aydır yastığımı taşın üzerine koyup yatıp uyuyorum götüren olur diye. Profesörler, bana resmini çekip atmamı ve bulduğum yeri onlara söylememi istediler. Ben de tam detayıyla yeri onlarla paylaşmadım. Korktum, gelip götürürler diye. Televizyonda gördüklerimle aynı. Ben kendim göktaşına benzettim. Bu taşı yattığım yerde saklıyorum. Çaldırırım, alır götürürler diye korkuyorum. Göktaşının milyon dolarlara satıldığını söylüyorlar. Gerçekten yatak odamda saklıyorum. Uzmanların gelip taşa bakmasını istiyorum” dedi.

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“ÇALINMASINDAN KORKUYORUZ”

Muhsin Mermer’in eşi Döndü Mermer, taşın çalınmasından korktuklarını belirterek, “Eşim taşı odamızda saklıyoruz. Gerçekten de odada saklıyoruz. Belki şans vurur diye odada saklıyoruz. Taşın para edeceğine inanmıyordum ama ummadık taş baş yarar. Çalınmasından korkuyoruz“ dedi.

“HİÇ KİMSEYE GÜVENMİYOR”

Tevfik Ağca, Mermer’in taşı bulmasıyla kapısının kilit sistemini değiştirdiğini belirterek, “Bizde komşu olarak merak ediyoruz taşın ne olduğunu. Önceden kapının teli dışardaydı, taşı koyduktan sonra içeri çekti. Hiç kimseye güvenmiyor. Taş para eder diye bekliyor. Bizde merak ediyoruz“ dedi.

İHA

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