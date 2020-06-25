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Tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Bursa'da, dün tarlada bulunan, üzerinde dap izlerine rastlanan cansız bedenin, emekli polis memuru İsmet Çatak'a (72) ait olduğu belirlendi. 9 yıl önce Gülcan Şahin adlı kadını, parasını aldığı gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan Çatak’ın yılbaşında tahliye olduğu ifade edildi.

Osmangazi ilçesi Kurudere mevkisindeki tarlasına dün öğle saatlerinde gelen vatandaş, erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Darp izlerine rastlanan cesedin, yapılan araştırmalar sonunda 2 çocuk babası İsmet Çatak'a (72) ait olduğu belirlendi.

İznik ilçesinde yaşayan Çatak'ın polislik mesleğinden emekli olduğu, 9 yıl önce de parasını aldığı iddiasıyla Gülcan Şahin'i, Ayasoyfa Caddesi'nde tabancayla 8 el ateş ederek, öldürdüğü ve 9 yıl yattığı cezaevinden yıl başında tahliye edildiği öğrenildi.
Polis ekiplerinin, soruşturması devam ediyor.

(DHA)

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