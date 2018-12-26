HABER

Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülmeye çalışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

Kırklareli'ndeki bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelde çalışmalar devam ediyor - 7 girişi tespit edilen tünelde telsiz iletişiminde kullanılan kablo ve tellere rastlanıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde iki hafta önce bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelde çalışmalar sürüyor.

Dereköy yolu mevkisinde tarlasını sürdüğü sırada büyük bir taş fark eden çiftçi, taşın altında tünel görerek durumu Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerinden 4 araştırmacı tünele girdi.

İçerisinden su aktığı belirtilen tünelde yaklaşık 6 saatlik bir çalışma yapan ekipler, tünelin 7 girişini tespit etti.

Yaklaşık 300 metre ilerleyebilen ekibin, tünelin bazı bölümlerinde çökme tehlikesi bulunduğu için devam edemediği belirtildi.

Ekip tünel içerisinde haberleşmede kullanıldığı değerlendirilen kablo ve telsiz tellerine rastladığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptı açıklamada, tüneldeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Asan, ön incelemelerin ardından detaylı çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Geleceğin gazetecileri yetişiyorGeleceğin gazetecileri yetişiyor
Son telkari ustası sanatını yaşatmak istiyorSon telkari ustası sanatını yaşatmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarla taş tünel

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? (27 Aralık İstanbul'da kar tatili oldu mu?)

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Adana'da şaşırtan duvar yazısı: Torbacı kalmadı

Adana'da şaşırtan duvar yazısı!

Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.