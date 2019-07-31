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Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelip ovada çalışan mevsimlik işçileri, sabahın erken saatlerinde kendilerini ziyaret eden Tire İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven ve kamu kurumlarının müdürlerini görünce şaşırdı.Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, mesaiye erken başlayarak sabah saat 06.30 gibi mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

İzmir’in Tire ilçesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelip ovada çalışan mevsimlik işçileri, sabahın erken saatlerinde kendilerini ziyaret eden Tire İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven ve kamu kurumlarının müdürlerini görünce şaşırdı.
Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, mesaiye erken başlayarak sabah saat 06.30 gibi mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. İşçiler, tarlada kaymakamı görünce oldukça şaşırdı. Kaymakam Tanrıseven’e, İlçe Tarım Müdürü Mutlu Tıraş ve diğer kamu kurumlarının müdürleri eşlik etti.

Tarlada domates ve biber topladı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelip ovada çalışan mevsimlik işçilerin sorunlarını dinleyen Kaymakam Tanrıseven, işçilerle tarlada domates ve biber topladı. Vatandaşlarla sohbet eden Tanrıseven, işçilerin isteğini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Vatandaşımızın yüzü gülerse devletin de yüzü güler"
Devletin varlık sebebinin vatandaşa hizmet etmek olduğunun altını çizen Kaymakam Tanrıseven, "Bu vatan için çalışan, üreten herkes başımızın tacıdır. Tire, verimli topraklarıyla tarımın önemli merkezlerinden biridir. Aynı tarladan yılda üç kez verim alınan bir coğrafyada yaşıyoruz. Ne kadar fazla üretirsek ekonomimiz o kadar güçlenir. Ürün fazla olunca iş gücü yetmediği için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden de mevsimlik işçilerimiz Tire’ye çalışmaya geliyor. Tireli çiftçiler ve mevsimlik tarım işçileri el birliği ile üreterek ekonomiye can veriyor. Tarım işçilerimizin sorunları bizim sorunumuzdur. Her yıl tarım işçilerimizi ziyaret eder, onların sorunlarını dinler, çözüm bulmaya çalışırım; çünkü vatandaşımızın yüzü gülerse devletin de yüzü güler" dedi.

"Kaymakamın tarlada ne işi var?"
Sabahın ilk ışıklarında karşılarında Kaymakam Tanrıseven’i gören bir tarım işçisi de, "Biz bu yıl Tire’ye yeni geldik. Geçtiğimiz yıl arkadaşım bana kaymakamın kendilerini tarlada ziyaret ettiğini söylemişti. ‘Kaymakamın tarlada ne işi olur?’ demiş ve şaşırmıştım. Şimdi kendim şahit oldum. Bir devlet büyüğünün bizleri düşünüp ziyaret etmesi gurur verici. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
Kaymakam Tanrıseven, işçilerin çocuklarına da hediyeler dağıtmayı ihmal etmedi.

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı

Tarlada çalışan işçilerin kaymakam şaşkınlığı
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