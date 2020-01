Tarlada çalışan öğrencilerden voleybol turnuvasında büyük başarı

Can ÇELİK- Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu öğrencileri, bir yandan tarımla uğraşan ailelerine tarlada yardım ederken bir yandan da kurdukları kız ve erkek voleybol takımlarıyla Adana birincisi oldu.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesi ile voleybola başladı. Boş zamanlarını tarım işlerinde geçiren öğrenciler, kız ve erkek olmak üzere iki voleybol takımı kurdu. Çalışacakları bir salonları olmadığı için okulun bahçesine gerdikleri file ve bir sebze poşetine koydukları topu demire asarak antrenmanlarını sürdüren çocuklar, zaman içinde tatil günlerinde de çalıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortaklaşa yürüttüğü spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasına katılan kız takımı, küçük yaş kız kategorisinde, erkek takımı ise yıldızlar kategorisinde Adana birinciliğine ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Çocuklar, şubat ayı içinde düzenlenecek turnuvada başarılı olurlarsa mayıs ayında düzenlenecek Türkiye geneli voleybol turnuvasında Adana'yı temsil ederek Türkiye şampiyonluğu için yarışacak.

'ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Büyük kızının lisede okuduğunu ve ortaokul döneminde beden eğitimi öğretmeni sayesinde voleybol ile tanıştığını söyleyen İsa Şahin (42), kızının hala profesyonel olarak voleybol oynamaya devam ettiğini belirtti. Küçük kızının da aynı şekilde ortaokulun voleybol takımında olduğunu belirten baba Şahin, "Öğretmenimiz ve çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bu kadar imkansızlığın içinde bu başarıların elde edilmesi bir mucizedir. Çocuklarımızın voleybolda daha da iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Burası çiftçilikle uğraşan insanların yoğunlukta olduğu bir köydür. Çocuklarımız haliyle ailelerine yardım ediyorlar. Yorulsalar da içlerinde şevk ve spor aşkı onları başarıya taşıyor" dedi.

'ŞARTLAR KISITLI, DESTEK BEKLİYORUZ'

Ailesinin ve öğretmenlerin her daim voleybol konusunda kendilerini desteklediğini belirten lise öğrencisi Nisa Nur Şahin (16) ise voleybol oynamaya devam ettiğini söyledi. Kardeşinin de kendisinin izinden gittiğini ve bu durumdan çok memnun olduğunu ifade eden Şahin, "Voleybol ile yaklaşık 4 yıl önce bu okulda tanıştım. O zaman beden eğitimi öğretmenin voleybola ilgim olduğunu fark etti ve beni teşvik etti. Voleybolun tüm inceliklerini bize anlattı. Zaman içinde bir takım kurduk. Aynı zamanda derslerimize devam ettik. Barış hocamız sayesinde bu noktalara geldik. Köy okuluyuz diye kendimizi küçük görmedik. Çalıştık, çabaladık. Şimdi de buradaki öğrenciler aynı şekilde devam ediyorlar. Kardeşim de aralarında. Azimlerini kaybetmeden hem tarlada çalışıp hem de voleybolda ilerliyorlar. Fakat şartları çok kısıtlı. Sporseverlerin bu okula destek vermesi ve bizlerin daha iyi şartlarda çalışması tek dileğimiz" diye konuştu.

'DERSLERİN İYİ OLMASI ŞART'

Voleybol ile tanıştıktan sonra derslerine daha sıkı çalıştığını kaydeden Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu Erkek Voleybol Takımı sporcusu Efe Çiçek (13) ise voleybol ile tanışmadan önce sadece futbol ile ilgilendiklerini, voleyboldan haberleri dahi olmadığını anlattı. Ailelerinin ilk etapta başarılı olacaklarına inanmadığını ama birinciliklerinin gelmesinin ardından desteklerinin arttığını söyleyen Çiçek, şöyle konuştu:

"Voleybola şu an sımsıkı tutunmuş durumdayız. Hedefimiz Türkiye birinciliği. İleride voleybolcu olmak istiyorum. Voleybol takımı seçiminde öğretmenimizin tek bir şartı vardı. O da ders notlarımızı yüksek tutmamızdı. Derslerine ilgi göstermeyenleri takıma almayacağını söyledi. Biz de bu sayede derslerimize sürekli çalıştık."

Okulun kız voleybol takımı sporcularından Dila Nur Şahin de, ablasının izinden gittiğini, hem ailesine yardım ederken hem de voleybol antrenmanlarına devam ettiğini ifade etti.

