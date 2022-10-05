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Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı! 'Karşılığı dolar olarak bırakıldı'

05.10.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 78 yaşındaki Fehmi Güven dolandırılmaktan son anda yazdığı notla kurtuldu. Güven, ''Dolandırıcı bana 'Hakkında çift telefon kullanılmış, bankalardan para transferi yapılmış. Başın belada' dedi. Hemen bankaya gittim. Elimdeki kağıdın arkasına 'beni dolandırabilirler' diye not yazdım. Banka memurları da ilgilendi ve olay açığa çıktı. Beni dolandırmak istemişler. Eşime de benim bankadaki paramın karşılığını dolar olarak bıraktıklarını söylemişler'' ifadelerini kullandı.

Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı! 'Karşılığı dolar olarak bırakıldı'

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, Fehmi Güven'i arayarak parasını tek bir hesapta toplayarak kendisine göndermesini istedi. Güven, dolandırıcıya inanarak bankaya geldi. Sıra bekleyen Güven, bir an dolandırılabileceğini düşünerek güvenlik görevlisine 'Beni dolandırabilirler' notu yazdı.

Güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, Güven'in dolandırıcıya para göndermesini engelledi. Polis, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

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''BAŞIN BELADA''

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Güven, "Ben bahçemde çalışırken bir telefon geldi. Dolandırıcı kendisini savcı olarak tanıttı. Ben de bu olaya biraz sert tepki verdim. Bunun üzerine dolandırıcı bana 'Sen devletin savcısını, hakimini nasıl tanımazsın. Ben adliyedeyim' dedi. Beni biraz korkuttu. Dolandırıcı bana 'Hakkında çift telefon kullanılmış, bankalardan para transferi yapılmış. Bu konuda çok dolandırıcılık yapılmış, başın belada' dedi. Bankadaki hesaplarımı sordu ben de söyledim. Bana bir hesap numarası verdi. Bankadaki paralarımı bu hesaba aktarmamı istedi. Bu arada kimseyle iletişim kurmamamı da söyledi. Ben evden çıktığımda da eşimi aramışlar. Eşime benim bankadaki paramın karşılığını dolar olarak bıraktıklarını söylemişler ve eşimi de ikna etmişler" diye konuştu.

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'BENİ DOLANDIRABİLİRLER' NOTU

Başına ilk kez böyle bir olay geldiğini belirten Güven, "Ben hiç kimseyle konuşmadan bankaya girdim. 'Acaba beni dolandırıyorlar mı?' diye kendi kendime düşündüm. Elimdeki kağıdın arkasına 'beni dolandırabilirler' diye not yazdım. Notu güvenlik görevlisine gösterdim. Güvenlik hemen durumu polise bildirdi. Banka memurları da ilgilendi ve bu olay açığa çıktı. Beni dolandırmak istemişler. Ben dolandırıcının numarasını anlamadım. Bankanın kapısına geldim. Bankanın içinde sıra fişi aldım. Parayı hesaba yatıracağım zaman ancak uyandım. Onun için vatandaşlarımızın çok uyanık olmalarını istiyorum. Ben son anda uyandım. Yoksa beni de dolandırıyorlardı. Böylesi sahtekarlara inanmayın" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kayseri
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