Tarlada cesedi bulundu

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI, (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Yayladağı ilçesinde dün tarlaya gittiğini söyleyerek evden ayrılan, bir daha da haber alınamayan Hayriddin Göyce'nin (83) cesedi bulundu.

Olay, Yayladağı ilçesi Karaköse Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriddin Göyce, dün öğle saatlerinde "Tarlaya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Havanın kararmasına rağmen eve dönmeyen Göyce'nin yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri Göyce'yi arama çalışması başlattı. Çalışmalar gece boyu sürerken, sabah saatlerinde Göyce'nin tarladaki çalılıkların arasında cesedi bulundu.

Göyce'nin öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Hayriddin Göyce'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

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