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  4. Tarlada cesedi bulundu! Bıraktığı mektup her şeyi ortaya çıkarttı: Tetikçilerle pazarlığa şahit olmuş

Tarlada cesedi bulundu! Bıraktığı mektup her şeyi ortaya çıkarttı: Tetikçilerle pazarlığa şahit olmuş

14.11.2024 17:30
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Tekirdağ'da tarlada ölü bulunan 52 yaşındaki Tuncay Çelikkaya'nın ölümündeki sır perdesi aralandı! Çelikkaya'nın, İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul'da bir doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğu, başına bir şey gelmesi halinde sorumlunun bu kişi olduğu yönünde mektup bıraktığı ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan Tanınmış, tutuklandı.

Tarlada cesedi bulundu! Bıraktığı mektup her şeyi ortaya çıkarttı: Tetikçilerle pazarlığa şahit olmuş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan Tuncay Çelikkaya, 7 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının polise kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Çelikkaya, 2 gün önce, kırsal Türkgücü ile Çeşmeli mahalleleri arasında, tarlada ölü bulundu.

İHBAR MEKTUBU BULUNDU!

Ölümü şüpheli bulan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Çelikkaya'nın evinde arama yapıldı, savcılığa iletilmek üzere bir ihbar mektubu bulundu. İncelenen mektupta Çelikkaya'nın İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul Beylikdüzü'nde A.Ö. adlı doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğunu ve başına bir iş gelmesi halinde de sorumlusunun bu kişi olduğunu yazdığı görüldü.

Mektup üzerine, İsa Tanınmış İstanbul'da yakalanıp Çorlu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanınmış, tutuklandı.

Boğulduğu değerlendirilen Tuncay Çelikkaya'nın kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından netleşecek.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ tetikçi
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