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Tarlada çıkan yangın ormana sıçradı, hayvanlar telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 10 dönüm ekili buğday tarlasıyla, 5 dönüm ormanlık alan yandı.

Tarlada çıkan yangın ormana sıçradı, hayvanlar telef oldu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 10 dönüm ekili buğday tarlasıyla, 5 dönüm ormanlık alan yandı. Yangında ormanlık alanda bulunan bazı hayvanlar telef oldu.
İlçeye bağlı Kadıköy Mahallesi'nin Manastır mevkiinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan bir sigara izmaritinin tutuşmasıyla Veyis Kurt'a ait henüz hasadı yapılmamış buğday tarlasında yangın çıktı. 10 dönümlük tarladaki buğday kısa sürede küle dönerken, alevler tarla yakınındaki ormanlık alana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine Malkara ve Keşan orman itfaiyesi ile su tankerleri, 6 arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 10 dönüm buğday tarlasıyla, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Ormanlık alandaki bazı hayvanlar ise öldü.
Tarlasındaki buğdayı yanan Veyis Kurt, 1 yıllık emeğinin boşa gittiğini belirterek, "Henüz biçilmemiş 10 dönüm buğdayım vardı. Yangın haberini alır almaz hemen buraya geldim. Tabi ki burayı yakan henüz belli değil. Meçhul, kim olduğunu bilmiyoruz. Orman ekipleri de geldi, yangına hemen müdahale etti. Sağ olsunlar yangını kontrol altına aldılar. Mahalleden traktörleriyle gelen komşularımıza da teşekkür ediyorum. Ama maalesef buğdayımız yandı, kül oldu gitti. Yapacak bir şey yok, her şey Allah'tan. Koca sene verdiğimiz emek gitti, üzgünüm" dedi.
Otlattığı koyunlarını yanmaktan zor kurtardığını söyleyen mahalle sakinlerinden Hasan Durgun (54) ise, "Ben bu alanda koyunlarımı otlatıyordum. Her yer alev alev yanıyordu. Orman itfaiyesi geldi. Her yerden söndürme çalışması yaptılar. İtfaiyeden önce mahalleli traktörleriyle geldi. Koyunlarımı yanmaktan zor kurtardım. Yangın köye doğru gitmeye başladı. Çok korktuk. Orman itfaiyesi hemen gelip yangını söndürdü. Biz de yanacaktık, koyunlar da yanacaktı, köy de yanacaktı" dedi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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