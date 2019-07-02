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Tarlada çıkan yangında biçerdöver de yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Tarlada çıkan yangında biçerdöver de yandı

Tokat'ın Zile ilçesinde arpa tarlasında çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm alan zarar görürken, arazideki biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ütük köyünde Ahmet Kınalı'ya ait tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın çıktığında tarlada ekin biçen biçerdöver de tutuştu. Yangına araç sahibi ile işçiler ve köylüler müdahale etti.

Daha sonra, bölgeye gelen Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 150 dönümlük ekili alan zarar görürken, tarladaki biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.

Biçerdöver sahibi Satılmış Uzun, öğle vakti aracı bırakıp yemeğe gittiklerinde tarlada yangın çıktığını söyledi.

Uzun, "Yangında biçerdöver bir anda alev alarak 5 dakika içinde kül oldu. Hasat olarak yaklaşık 50 bin lira, biçerdöverden dolayı da 250 bin liralık zarar var." dedi.

Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
tarla Tokat yangın

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