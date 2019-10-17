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Tarlada darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde, tarlada çalışan yabancı uyruklu bir kişi, darp edilmiş ve vücudunda yanıklar oluşmuş vaziyette bulundu.Olay, ilçeye bağlı Saray Mahallesinde meydana geldi.

Tarlada darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu

Konya’nın Yunak ilçesinde, tarlada çalışan yabancı uyruklu bir kişi, darp edilmiş ve vücudunda yanıklar oluşmuş vaziyette bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Saray Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan yabancı uyruklu M.Y., dün tarlaya gidenler tarafından baygın ve vücudunun bazı bölümlerinde yanıklar olduğu vaziyette bulundu. M.Y. vatandaşlar tarafından özel araçla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine götürülürken, olay jandarma ekiplerine bildirildi. Darp edildiği iddia edilen ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar olan M.Y, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın nasıl meydana geldiği ve fail ya da faillerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tarlada darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu

Tarlada darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu

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