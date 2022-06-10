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Tarlada gezerken buldu! 'Hemen eve getirdim, özellikleri gök taşına benziyor'

10.06.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da çiftçilik yapan 45 yaşındaki Ramazan Şener tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor. Taşın gök taşı (meteor) olduğunu öne süren Şener, '' Taşta bir değişiklik olduğunu hissettim. Eve getirdiğimde taşı, mıknatıs tuttuğumda mıknatıs taşa yapıştı. İnternetten araştırmıştım, gök taşının özelliklerine baktım. Düştüğü yerde yarısı gömülü gibiydi. İncelenmesini istiyorum. Üzerinde yanıklar var. İnternetten de araştırdım'' dedi.

Tarlada gezerken buldu! 'Hemen eve getirdim, özellikleri gök taşına benziyor'

Çankırı'nın Çatalelma köyünde çiftçilik yapan evli ve 5 çocuk sahibi Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında farklı bir taş buldu. Şener, 1800 gram ağırlığında ve yaklaşık 20 santimetre çapındaki taşı evine götürdü. Taşta bir farklılık olduğunu düşünen Şener, internetten araştırma yaptı ve taşın gök taşı olabileceğini değerlendirerek, inceleme yapılmasını istedi.

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TARLADA GEZERKEN BULDU

Şener, tarlada gezerken taşın dikkatini çektiğini belirterek, "Taşın gök taşı olduğunu düşündüm. Taşta bir değişiklik olduğunu hissettim. Eve getirdiğimde taşı, mıknatıs tuttuğumda mıknatıs taşa yapıştı. İnternetten araştırmıştım, gök taşının özelliklerine baktım. Düştüğü yerde yarısı gömülü gibiydi. İncelenmesini istiyorum. Taşın farklı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Yanıklar var üzerinde. İnternetten baktığımda düşerken yanarak düştüğü yazıyor. Her tarafında mıknatıs yapışıyor" dedi.

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(DHA)

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Çankırı
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