Tarlada işçilerin yaralı bulduğu delice doğan korumaya alındı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da tarlada çalışan işçiler tarafından yaralı halde bulunan delice doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Isparta merkez ebağlı Kuleönü beldesinde nohut tarlasında çalışan işçiler yaralı halde bir kuş olduğunu gördü. Olay yerine gelen ekipler tarafından alınan hayvanın delice doğan olduğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hasan Eryiğit, veteriner hekim Hakan Dadak ve orman mühendisi Mevlüt Zenbilci, yaralı kuşu teslim aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hasan Eryiğit, delice doğanın sağlığına kavuşmasıyla tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi. Eryiğit, "Doğada bir şekilde yaralanmış ya da zehirlenmiş hayvanlarımız oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bu ve bunun gibi durumlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişime geçsin ya da sağlık ekiplerine haber versinler. Kurum olarak gerekli iyileştirmeyi tamamladıktan sonra hayvanlarımızı doğaya salıyoruz. Bu konuda hepimizin duyarlı olması gerekiyor" dedi.

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