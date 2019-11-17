Tarlada kalan pamuk atıkları geçim kaynağı oldu

Şanlıurfa’da hasadı yapılan pamuğun ardında kalan kirli ve saçılmış pamuklar, dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu.

Kentte hasat edilen pamukların ardında kalan ‘başak’ diye adlandırılan pamuk, dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu. Pamuk tarlalarına sabahın ilk ışıklarından akşama kadar pamuk toplayan işçilerle dolup taşıyor. Hasadı yapılan pamuğun ardında kalan kirli ve saçılmış pamuk ile dar gelirli aileler ekonomik kazanç elde etmeye çalışıyor. Tarlada zor şartlar altında pamuk toplayan işçiler, günlük 25 ila 45 kilo pamuk toplayabiliyor. Topladıkları pamuğun kilosunu 1 ila 1,5 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorlar.

“Geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayız”

Maddi durumunun iyi olmadığı için pamuk tarlasında çalıştığını dile getiren İsmail Demirbağ, “Geçimimizi sağlamak için pamuk hasat edilen tarlalarda ‘başak’ diye nitelendirilen pamukları topluyoruz. Pamuk işi bitince inşaatlarda çalışıyorum. Biz mevsimlik işçiyiz, geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayız. Havalar soğuk, çocuklarımla birlikte pamuk topluyoruz, zorlanıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.

“Mecburen çalışıyoruz”

Ekmek parası için çocuklarıyla hasatı yapılan pamuk tarlasını ‘başak’ yapan Hanse Çiftçi, “Burada pamuk topluyoruz. Geçimimizi sağlamak için. Çuvalını 10 TL gibi bir ücretle topluyoruz. Ekmek parası için çalışıyoruz. 2 çocuğumla buraya gelip pamuk topluyoruz” diye konuştu.

