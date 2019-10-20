HABER

Tarlada korkunç cinayet

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi tarlada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Olay, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi.

Tarlada korkunç cinayet

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi tarlada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Ali Cemal Kalkancı tarlada traktörle çalıştığı sırada yanına gelen 62 yaşındaki İbrahim İ. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İbram İ. belinden çıkartığı silahla Ali Cemal Kalkancı’ya ateş etti. Ağır yaralanan Kalkancı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen İbrahim İ. ise jandarma ekiplerine suç aletiyle birlikte teslim oldu.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Tarlada korkunç cinayet

Tarlada korkunç cinayet

Tarlada korkunç cinayet

PARTNERÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanedeÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede
Erzurumlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldıErzurumlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı
Otomobilinin kundaklandığını iddia ettiOtomobilinin kundaklandığını iddia etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Van'da deprem

Van'da deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

İncilay öğretmenden kötü haber

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yer: İstanbul! Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.