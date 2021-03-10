Tarlada köylüler buldu! Benzeri yurt dışında bile çok az olan 3500 yıllık Hitit mührü müzede

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir köylü tarafından tarlada bulunan Eski Hitit çağına tarihlendirilen eşsiz Hitit mührü müzede sergilenmeye başlandı.

Yapılan açıklamada 'Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir’in girişimleri ile mühür, İlimiz Müze Müdürlüğü koleksiyonuna kazandırıldı' denildi.

2,7 SANTİMETRE YÜKSEKLİĞİNDE, 2,2 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDE

Söz konusu açıklamada, 'baskı kısmı çiçek biçimli, yukarı doğru incelen sap kısmı fasetli ve halka kabartma bezemeli, tutamağı çekiç başlı olarak tanımlanan nikel alaşımlı bronzdan yapılan madeni mühür 2,7 santimetre yüksekliğinde, 2,2 santimetre genişliğinden madeni mühürdür' açıklamalarına yer verildi.

BENZERİ ÇOK AZ!

Türkiye’deki müzelerde, Çorum Müzesinde, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda benzer örnekleri bulunan mührün, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu Mühürleri ile aynı gruptan olduğu belirtildi.

Biçim ve üslup özellikleri ile buluntu yeri olan Ortaköy/Şapinuva göz önüne alınan mühür, Eski Hitit çağına tarihlendiriliyor.

(İHA)

