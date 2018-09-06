HABER

Tarlada kurumaya bırakılan 37 kilo 250 gram esrarı jandarma buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, uyuşturucu satışına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tarlada kurumaya bırakılmış 37 kilo 250 gram kubar esrar ile 1483 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi.

Tarlada kurumaya bırakılan 37 kilo 250 gram esrarı jandarma buldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, uyuşturucu satışına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tarlada kurumaya bırakılmış 37 kilo 250 gram kubar esrar ile 1483 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buldan ilçesinde iki kişinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Dün zanlıları yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir tarlada kurumaya bırakılmış 22 kilo kubar esrar ile 1483 dişi Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin, bir başka tarlada daha esrar kuruttuklarını belirleyen jandarma yaptığı aramada, 15 kilo 250 gram daha kubar esrar ele geçirdi. Operasyonda, toplam 37 kilo 250 gram kubar esrar ile 1483 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Ailesinin terk ettiği öne sürülen genç intihar ettiAilesinin terk ettiği öne sürülen genç intihar etti
İskenderun'da askeri helikopter hareketliliğiİskenderun'da askeri helikopter hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.