HABER

Tarlada oldukları sırada evleri yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Cavit Şen'e ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tarlada oldukları sırada evleri yandı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Cavit Şen'e ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Cavit Şen ve ailesinin tarlalarında olduğu belirtildi.
Sabah saatlerinde, Kaynarca Kızılcaali Mahallesi'nde Cavit Şen'e ait tek katlı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şen ailesinin tarlada bulunduğu sırada evden yükselen dumanları gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kaynarca ve Ferizli ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan evi söndürmek için çalışma yaptı. Söndürme çalışmaları sırasında komşuları balkonda bulunan saksılardaki çiçekleri zarar görmemesi için aldı. Yangın söndürülürken, evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tarlada oldukları sırada evleri yandıTarlada oldukları sırada evleri yandıTarlada oldukları sırada evleri yandıTarlada oldukları sırada evleri yandı

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölüGaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı 'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.