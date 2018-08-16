Tarlada oldukları sırada evleri yandı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Cavit Şen'e ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Cavit Şen ve ailesinin tarlalarında olduğu belirtildi.
Sabah saatlerinde, Kaynarca Kızılcaali Mahallesi'nde Cavit Şen'e ait tek katlı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şen ailesinin tarlada bulunduğu sırada evden yükselen dumanları gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kaynarca ve Ferizli ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan evi söndürmek için çalışma yaptı. Söndürme çalışmaları sırasında komşuları balkonda bulunan saksılardaki çiçekleri zarar görmemesi için aldı. Yangın söndürülürken, evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
MHP'den ittifak kararı!
PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar
15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!
‘Dr. BumBum’ cinayetten yargılanacak
Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!
CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!
Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum