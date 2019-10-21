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Tarlada öldürülen çiftçi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarlasında husumetli olduğu İbrahim İrtegün (63) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ali Cemal Kalkancı (60), son yolculuğuna uğurlandı.  Olay, İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarlasında husumetli olduğu İbrahim İrtegün (63) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ali Cemal Kalkancı (60), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Cemal Kalkancı, çevre yolu kenarındaki tarlasında traktörle çift sürerken, para meselesi yüzünden husumetli olduğu İbrahim İrtegün geldi. Bir süre konuşan ikili arasında, tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim İrtegün, belindeki tabancayı çıkarıp Kalkancı'ya ateş etti. Karnına isabet eden kurşunla traktörden düşen Ali Cemal Kalkancı, ağır yaralandı. Gelen yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Kaçan İbrahim İrtegün, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İbrahim İrtegün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Ali Cemal Kalkancı'nın cenazesi, öğle namazının ardından Boşnak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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