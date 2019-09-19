Tarlada ölü bulunan çiftçiyi yılan ısırmış

Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde çalışmaya gittiği tarladan ölü bulunan Cuma Emre'nin (85) yılan ısırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Cuma Emre, evinin yakınlarındaki tarlasına çalışmaya gitti. Akşam saatlerine kadar eve gelmeyince ailesi Emre'yi aramaya çıktı. Ailesi, tarlada hareketsiz yatarken bulduğu Cuma Emre için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Emre'nin yılan ısırığına bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

FOTOĞRAFLI

