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Tarlada sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su içirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarlada çalışan bir kadın, sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su içirdi.İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çaylarbaşı kırsal Mahallesi’nde yaşayan Zahide Kutu, öğle sıcağında tarlasında çalıştığı sırada ay çiçeklerinin gölgesinde sıcak ve susuzluktan bitkin düşmüş bir köpeği fark etti.

Tarlada sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su içirdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarlada çalışan bir kadın, sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su içirdi.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çaylarbaşı kırsal Mahallesi’nde yaşayan Zahide Kutu, öğle sıcağında tarlasında çalıştığı sırada ay çiçeklerinin gölgesinde sıcak ve susuzluktan bitkin düşmüş bir köpeği fark etti. Çevrede köpeğe su vereceği bir kap bulamayan Kutu, kendi içecekleri termostaki suyu ayağından çıkardığı plastik ayakkabısına dökerek köpeğe su verdi. Susuzluktan bitkin düşmüş olan köpek ayakkabıdaki suyu bitirdikten sonra yardımsever kadın tekrar ayakkabıya su takviye etti.
O anlar başka bir çalışan tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Tarlada sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su içirdi

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