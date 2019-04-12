Tarlada sireni duydu, işini bırakıp saygı duruşuna durdu

Rize’de tarlada çalışan Vasfiye Köseoğlu’nun siren sesini duymasıyla bir anda her şeyi bırakıp saygı duruşunda durması sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Rize’nin İkizdere İlçesi’nde yaşayan Vasfiye Köseoğlu isimli vatandaş tarlada iş yaptığı sırada Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı başladı. Saygı duruşu için çalınan siren sesini duyan Köeseoğlu bir anda elindeki kazmayı bırakarak hazır ol vaziyeti aldı ve saygı duruşunda bekledi. İstiklal Marşı bitene kadar da durumunu hiç bozmadı. Köseoğlu’nun tarlada çalıştığı halde işini bırakarak saygı duruşuna geçmesi oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler büyük beğeni topladı.



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