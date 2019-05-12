Tarlada tartıştığı kişileri av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Ali KADI/BOR (Niğde), (DHA)- NİĞDE'nin Bor ilçeside, çıkan silahlı kavgada Hülya G., husumetli olduğu Salim Mutlu, Devlet Mutlu ve Hatice Mutlu'yu av tüfeğiyle vurup, yaraladı. Devlet Mutlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Hülya G. gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde ilçenin Kızılca Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınlarındaki tarlada çalışan Hülya G. iddiaya göre, husumetli olduğu Salim Mutlu, Devlet Mutlu ve Hatice Mutlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Hülya G., evinden getirdiği av tüfeğiyle Salim, Devlet ve Hatice Mutlu'ya ateş açtı. 3 kişi, tüfekten çıkan saçmaların vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etmesiyle yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Devlet Mutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hatice ve Salim Mutlu'nun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli Hülya G.'yi olayda kullandığı ruhsatlı av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.

