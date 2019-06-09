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Tarlada tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 18:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Mehmet Emin Ç.

Tarlada tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle yaraladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Mehmet Emin Ç. (55), tarlada tartıştığı yeğeni Kerim Ç.'yi (35) av tüfeğiyle vurarak, yaraladı.
Olay, İnegöl'e bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Ç., motosikletiyle tarlada bulunan amcası Mehmet Emin Ç.'nin yanına gitti. Amca ile yeğen arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet Emin Ç., av tüfeğiyle yeğenine ateş etti. Mehmet Emin Ç., olay yerinden kaçarken, bacaklarından vurulan Kerim Ç. yaralandı. Tarlada çalışan işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi Kerim Ç.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, Mehmet Emin Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Tarlada tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle yaraladıTarlada tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle yaraladı

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