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Tarlada tesadüfen buldu! Başta kömür sandı ama... Gök taşı iddiası!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'te boş arazide bulduğu taşların incelenmesini isteyen Erol Şimşek, taşların gök taşı olabileceğini söyledi. Yetkililere sesini duyurmaya çalışan Şimşek, internetten yaptığı araştırma sonrası kömür sandığı taşların gök taşı olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu söyledi.

Tarlada tesadüfen buldu! Başta kömür sandı ama... Gök taşı iddiası!

Gök taşı olduğundan emin olmak için internette araştırma yaptığını ifade eden Şimşek, taşların normal taşlardan çok farklı olduğunu ve incelenmesi için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti. Taşları önce kömür sandım ama elime aldığımda kömür olmadığını anladım.

“DİĞER TAŞLARDAN ÇOK FARKLIYDILAR”

Bulduğu taşların diğer taşlardan çok farklı olduğunu belirten Erol Şimşek, “Bir gün gezmeye çıkmıştım. Bu taşları gördüğümde bana değişik geldi. Yaklaştığımda diğer taşlardan farklı olduğunu gördüm. Sonra onları topladım. Yanıktılar, muhtemelen düşerken yanmışlar. İnternette araştırdığımda direk karşıma gök taşı olarak çıktı. İlk bulduğum taşı elime aldığım zaman tuhaf bir hissi vardı. Yetkililerden bu taşların incelenmesini istiyorum. Eğer gök taşıysa satmak istiyorum. Araştırdım bu taşlar sağlık sektöründe kullanılıyormuş. Bir de takı sektöründe çok değerliymiş bu taşlar. Şuan ne kadar olduğunu bilmiyorum” dedi.

tarla_tas

Taşları bulan Erol Şimşek’in arkadaşı Metin Akdağ ise, Erol taşları bulduğunda kendisini aradığını ve kendisinin de yaptığı araştırmada bu taşların gök taşı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu fark ettiğini belirtti.

İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaw he he oyle goktasimi olur bildigin komur o boyadiniz mi naptiniz
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