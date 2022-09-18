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Tarlada yaralı bulunan çocuktan acı haber!

18.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çocuk, tarlada yaralı halde bulundu. Araçla hastaneye götürülen 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Tarlada yaralı bulunan çocuktan acı haber!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarlada yaralı bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Eşen Mahallesi Çaybaşı mevkisindeki tarlada Batuhan K'yi (14) yaralı halde bulan arkadaşı, durumu çocuğun ailesine bildirdi.

Tarlaya gelen aile, çocuğu araçla hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ava giderken motosikletinde taşıdığı tüfeğinin ateş alması sonucu göğsünden yaralandığı değerlendirilen Batuhan K'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)

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Muğla tarla
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