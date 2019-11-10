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Tarlada yetiştirdiği kabakları sanat eserine dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:06 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kooperatif işçisi Ali Osman Karakuş (42), tarlasında yetiştirdiği su kabaklarını çeşitli motifler ve taşlarla süsleyip, sanat eserine dönüştürüyor.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kooperatif işçisi Ali Osman Karakuş (42), tarlasında yetiştirdiği su kabaklarını çeşitli motifler ve taşlarla süsleyip, sanat eserine dönüştürüyor. Süslediği bu kabakları satan Karakuş, elde ettiği gelirle çocuklarının eğitim masrafını karşılıyor.
Sandıklı'da oturan evli ve 3 çocuk babası Ali Osman Karakuş, 3 yıl önce internette gördüğü işlenmiş su kabağının aynısını yapmak istedi. Su kabağını işledikçe değişik süs eşyaları ortaya çıktığını gören Karakuş, hobi olarak bu işe başladı. Daha sonra Bekteş köyündeki tarlasında su kabaklarını yetiştiren Karakuş, köydeki evinde kuruttuğu kabaklardan avize, gece lambası, kuş yuvası, mumluk ve çeşitli süs eşyaları yapmaya başladı. Karakuş'un ortaya çıkardığı eserleri görenler satın almak istedi. Bunun üzerine işlediği kabakların internet üzerinden 100 ile 500 lira arasında satışına başlayan Karakuş, elde ettiği gelirle çocuklarının eğitim masraflarını karşılayarak, ev ekonomisine de katkı sağladı.
'İNTERNETTE GEZİNİRKEN GÖRDÜM'
Ali Osman Karakuş, "İnternette gezinirken, işlenmiş kabakları gördüm. 'Acaba ben de yapabilir miyim' diye düşünerek bu işe başladım. Tabii ilk önce kabak bulmak çok zordu. Çünkü bölgede yaygın bir hobi değil. Daha sonra kabakları kendim yetiştirmeye başladım. Yaklaşık 3 senedir kendi kabağımı yetiştiriyorum. Kendim işlemenin yanı sıra işleyen arkadaşlardan ham olarak tedarik ediyorum" dedi.
'STRESTEN UZAK TUTUYOR'
Kabak işlerken stresten uzak kaldığını söyleyen Ali Osman Karakuş, "Benimle yaşıt birçok arkadaşın şekeri var, tansiyonu var. Bu, stresten insanı uzak tutuyor. Stresten uzak durmak istiyorsanız, kafanızı boşaltacak hobiyle uğraşmalısınız. Ben bunu kabakta buldum. Gerçekten de severek yapıyorum" diye konuştu.
Hayal edilen her şeyin şeklini kabağa verdiğini anlatan Karakuş, "Kabaktan gece lambaları yapıyorum. Mumluklar, avizeler, vazolar, biblolar, bahçe süsleri yapıyorum. Genelde sipariş üzerine yapıyorum" dedi.
Kabaklarla yaptığı eşyaların ev ekonomisine büyük katkısı olduğunu aktaran Ali Osman Karakuş, "Bunun kazancıyla yurt dışında okuyan çocuğum var. Onu okutuyorum diyebilirim. Yoksa maaşımız falan yetmez" diye konuştu.

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