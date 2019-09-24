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Tarlada yetiştirip, yol kenarında satıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, Niksar karayolu kenarında tezgâh açan köylüler, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarlada yetiştirip, yol kenarında satıyorlar

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, Niksar karayolu kenarında tezgâh açan köylüler, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Karayolunu kullanarak seyahat edenler ve kent merkezinde yaşayanlar ürünlere ilgi gösterirken, tazelik ve fiyatlardan memnun olduklarını belirtiyorlar.
Tokat-Niksar karayolu çevresinde bulunan köylerde yaşayanlar, geçimlerini tarla ve bahçelerinde ürettikleri sebze ve meyveleri yol kenarında açtıkları tezgahlarda pazarlayarak sağlıyor. Yoldan geçen sürücülerin uğrak yeri olan sebze ve meyve tezgâhlarında genellikle domates, salatalık, biber, kavun, karpuz, soğan, elma, armut, ayva, şeftali ve kabak gibi ürünlerin satışı yapılıyor.
Her sabah kalkıp Gözova köyündeki tarlasından sebze ve meyveleri toplayarak yol kenarındaki tezgâhına getiren çiftçi Ekrem Şimşek, "Buradaki ürünlerimizin yüzde 95'i kendi yetiştirdiklerimiz. Sabah erkenden gidip sebze ve meyvelerimizi topluyoruz. Daha sonra yol kenarındaki tezgâhımıza getirerek pazarlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız memnun, köydeki ürünler organik olduğu için ilgi görüyor. Bizim domatesimiz birinci kalite. Sebzelerimizde ilaç yok. Bu konuda insanlar gönül rahatlığı ile alıp yiyebilirler. Alışveriş yapan insan sayısı da günden güne artıyor" dedi.
'BAZEN BAHÇEDEN KENDİLERİ TOPLUYOR'
Yoldan araçları ile geçenlerin bazen bahçeye gidip alacakları sebze veya meyveyi dalından kendilerinin topladığını anlatan evli ve 2 çocuk babası Zafer Uçar ise, "Bizim sebzelerimiz ve meyvelerimiz genelde organiktir. İlaçlama yapılmıyor, çünkü günlük toplayıp getiriyoruz. Bizim bitki yetiştirme belgemiz var. Tarım İl Müdürlüğü denetliyor. Mahsullerimizde ilaçlı bir bitki bulduğu zaman bize ceza yazıyor. İlgi çok iyi. Mesela şehir merkezinden bile gelip buradan alışveriş yapanlar var. Dalından toplanmış meyve-sebzeler. Bazen de bahçeye girip kendileri topluyor. Özellikle Tokat'ın yer domatesini çok beğeniyorlar" diye konuştu.
'FİYATLAR BÜTÇEYE UYGUN'
Köylülerin yol tezgâhlarından alışveriş yapan Cemal Durmaz ise, "Sebzelerimi hep buradan alıyorum. Burada fiyatlar biraz daha uygun ve organik ürünler var. Onun için buradan temin ediyorum genellikle" dedi. Kent merkezinden alışveriş için gelen Ahmet Demirağ ise satılan ürünlerin organik ve fiyatlarının uygun olması nedeniyle yol kenarında kurulan tezgâhları tercih ettiklerini söyledi.

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Tarlada yetiştirip, yol kenarında satıyorlarTarlada yetiştirip, yol kenarında satıyorlarTarlada yetiştirip, yol kenarında satıyorlarTarlada yetiştirip, yol kenarında satıyorlar

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