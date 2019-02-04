Tarladan 45 kuruşa çıkan portakal markette 5 lira

Tarladan 45 kuruşa çıkan portakalın marketlerdeki fiyatı 5 liraya çıktı. Fiyatın yükselmesinden marketçiler de şikayetçi olurken aradaki farkın aracılara gittiği kaydedildi.

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden portakalın fiyatının marketlerde yükselmesi dikkat çekerken, fiyatların artmasındaki en büyük nedenin ise aracılar olduğu kaydedildi. Üreticinin tarladan 45 kuruşa verdiği portakalın fiyatı, tezgahlara gelene kadar 5 liraya çıkıyor. En büyük karı aracıların yaptığı bu süreçte ise zararlı çıkan ise vatandaşlar olurken, satış yapamayan marketler de fiyattan şikayetçi.

“Etiket yazmaya utanıyoruz”

Manavcılık yapan Osman Selvi portakalı 5 liradan sattığını, aracıların yarı yarıya kar elde ettiğini söyledi. Vatandaşın portakal alamadığını söyleyen Selvi, “Geliyorlar bir tane alıyorlar. Aynı Almanya gibi bir tane portakal, bir tane domates alıp gidiyorlar” dedi. Aynı manavda çalışan Fatih Bölükbaşı da tarladan tezgaha gelene kadar olan fiyat farkı için, “Halde pahalı olduğu için biz de pahalı alıyoruz, pahalı satıyoruz. İnanın şurada etiket yazmaya utanıyoruz. Aracılardan kaynaklanıyor bunlar. Son tüketiciye gelene kadar fiyatlar çok artıyor” diyerek normalde portakal fiyatının bu mevsimde 2,50-3 lira olması gerektiğini söyledi.