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Tarladan hırsızlık yaparken görüntülerini çekti, jandarmaya yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 16:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde, tarladan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve mal sahibi tarafından kameralara görüntülenen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Akyurt Mahallesi Maşat mevkisinde kendine ait bahçede hırsızlık olduğunu ifade eden kişi, durumu jandarmaya bildirdi.

Tarladan hırsızlık yaparken görüntülerini çekti, jandarmaya yakalattı

İzmir’in Tire ilçesinde, tarladan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve mal sahibi tarafından kameralara görüntülenen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Akyurt Mahallesi Maşat mevkisinde kendine ait bahçede hırsızlık olduğunu ifade eden kişi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, olay sırasında çekilen kamera görüntüsünü inceledi. Görüntülerde şüphelilerin eşkalini belirleyen jandarma ekipleri, kişilerin çalıntı motor ile olay yerinden 200 kilogram incir çaldıklarını tespit etti. Tire Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin araştırmaları sonucunda A.G. ve L.G. isimli şahıslar kullandıkları çalıntı motor ile birlikte Akçaşehir Mahallesi’nde gözaltına aldı.
Şase numarasından, Kuşadası ilçesinden çalındı kaydı bulunan 09 FL 751 plakalı motosiklet, sahibine teslim etmek üzere yediemin otoparkına, ele geçirilen incirlerde mal sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından hırsızlık yaptıkları iddialarıyla mahkemeye sevk edilen şüpheliler A.G. ve L.G. tutuklandı.

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