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Tarladan karpuz ve nar çalıp satmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

Adana’da 15 ton nar ve 2 ton karpuz çalıp sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz’da merkez ilçe Seyhan’a bağlı Mürseloğlu Mahallesinde M.A.’ya ait arazide ekili olan 2 ton karpuz toplanarak çalındı.

Tarladan karpuz ve nar çalıp satmış

Adana’da 15 ton nar ve 2 ton karpuz çalıp sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz’da merkez ilçe Seyhan’a bağlı Mürseloğlu Mahallesinde M.A.’ya ait arazide ekili olan 2 ton karpuz toplanarak çalındı. 27 Eylül günü ise B.K.’ya ait nar bahçesindeki ağaçlardan 15 ton meyve toplanarak çalındı.
Üreticilerin başvurusu üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda söz konusu ürünleri dalından toplatıp çalan kişinin, daha önce birçok hırsızlık olayına karışan ve bu konuda çok sayıda suç kaydı olan 43 yaşındaki Ayhan M. olduğu tespit edildi.
Zanlı, merkez ilçe Yüreğir’e bağlı Yunusoğlu Mahallesi’nde yaşanan kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı. Zanlının evinden de B.K.’nın bahçesinden çaldığı 3.5 ton nar da ele geçirildi. Narların satışa hazırlandığı belirlendi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tarladan karpuz ve nar çalıp satmış

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