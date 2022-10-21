HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarladan malzeme çalan hırsız JASAT’tan kaçamadı

Tarladan malzeme çalan hırsız JASAT’tan kaçamadı

20.10.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da tarlada bulunan mazot ve akü gibi malzemeleri çalan şüpheli, JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Hırkatol köyünde bulunan bir tarlada meydana geldi.

Tarladan malzeme çalan hırsız JASAT’tan kaçamadı

Aksaray’da tarlada bulunan mazot ve akü gibi malzemeleri çalan şüpheli, JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.
Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Hırkatol köyünde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde tarımla geçimini sağlayan M.Y, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak tarlasından malzemelerin çalındığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri bölgede inceleme ve araştırma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmada şüphelinin kimliğini tespit eden JASAT dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın evine operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çalınan tüm malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen 1 adet akü, 1 adet mazot pompası, 2 adet şarj dinamosu ve 100 litre mazot sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Tarladan malzeme çalan hırsız JASAT’tan kaçamadı

Tarladan malzeme çalan hırsız JASAT’tan kaçamadı

Tarladan malzeme çalan hırsız JASAT’tan kaçamadı

Tarladan malzeme çalan hırsız JASAT’tan kaçamadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör suikastçısına şok! PKK'ya bir darbe dahaTerör suikastçısına şok! PKK'ya bir darbe daha
Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumuBinali Yıldırım trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu
Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı!Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı!
Anahtar Kelimeler:
Aksaray jandarma

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.