"Tarladan Tatlar" projesiyle yerel ürünler tatilcilerle buluşturulacak

Oostdam, TUI olarak 25 ülkede 30 proje yürüttüklerini belirterek, "Bu, kuruluşumuzun hem vizyon hem de misyon olarak yüzde 100 benimsediği bir proje. Biz turizmin, tatil yörelerinde farklı projelerin başlatılmasında ve tanıtılmasında çok etkili bir sektör olduğuna inanıyoruz. Bu projelerde, yerel olarak projeleri yürüttüğümüz ortaklarımızla, tatile getirdiğimiz ya da götürdüğümüz kişilerin yerel ürünlerle buluşturulmasını amaçlıyoruz." dedi.

TUI Care Foundation Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank Oostdam, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Meclis Salonu'ndaki tanıtım toplantısında, projeye çok önem verdiklerini söyledi.

Oostdam, turizmde deniz, kum ve güneşin yanı sıra bu tür projelerin, yerel kültürü, halkı tanımak anlamında önemli anlayış farkı getireceğini kaydetti.

Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ise Türkiye’de turizmin sadece ekonomik bir faaliyet alanına indirgendiğini, konunun kültürel boyutunun çok ihmal edildiğini söyledi. Çavuş, şöyle konuştu:

"Turizmin gelişmeye başladığı 80'li yıllarda turistler şehrin içindeydiler, birlikteydik. Onlar bizi, biz onları tanıdık. Kültürel bir etkileşimimiz vardı ama zaman içinde bu kültürel etkileşim azalmaya başladı. Turistler en ucuz yoldan tatil yapmanın yolunu ararken, biz de onları 5 yıldızlı otellere mahkum etmeye başladık. Turizmin kültürel boyutu, insanların birbirini tanıması, yabancılaşmanın önlenmesi açısından da önemli bir unsur."

MUTSO Başkanı Mustafa Ercan ise oda yönetimi olarak yerel dinamiklerin öne çıkarılmasını önemsediklerine işaret etti.

Muğla'nın turizmin yanında öncelikli bir tarım bölgesi olduğuna değinen Ercan, şunları kaydetti:

"Tarladan Tatlar projesinin hayata geçirilebilmesi için yeterli ham madde yöremizde fazlasıyla mevcut. Burada önemli olan yerel üreticilerin desteklenmesi, bu yerel ürünlerin tercih edilmesi için gerekli tanıtım ve teşvikin sağlanmasıdır. Bu projeyle, ilimizdeki çiftçiler ve üreticiler daha güvenli, sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olabilme imkanını yakalayabilecek. Ayrıca turizmimizin 12 aya yayılması noktasında önemli bir yol alınmış olacak."