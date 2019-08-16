HABER

Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.Emirdağ İlçesinde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy ve Sığırcık köylerinde son günlerde bir biri ardına büyük obruklar oluştu.

Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.
Emirdağ İlçesinde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy ve Sığırcık köylerinde son günlerde bir biri ardına büyük obruklar oluştu. Tarlaların içerisindeki metrelerce derinlikteki göçükle karşılaşan köylüler büyük panik ve endişe yaşadı. Obruk görüntülerini sosyal medyada paylaşan çiftçiler yetkililerden konunun araştırılmasını istedi.
Obrukların Denizli depremiyle ilgisinin olup olmadığı ise merak ediliyor.

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
Prof.Dr. Naci Görür: Fırtına öncesi sessizlikProf.Dr. Naci Görür: Fırtına öncesi sessizlik
Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarıDikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.