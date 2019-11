Tarlaları artık cep telefonları suluyor ve gübreliyor

Geleceğin teknolojisi yapay zekanın tarımda da kullanılma başlanmasıyla, sulama, gübreleme ve ürün analizi işlemleri, cep telefonuyla yapılmaya başlandı.

Verimlilik ve iklim değişikliklerine adaptasyonda dünyanın ilk yapay zekaya sahip sulama sistemi NetBeat ile tarımda yüksek verimliliği ve kaynaktan tasarruf hedefleniyor.

Tüm dünyada temiz su kaynaklarının büyük bir kısmı tarımsal sulamada kullanılıyor. Küresel ısınma ile birlikte oluşan kuraklık sorununu sürdürülebilir bir anlayışla azaltmayı hedefleyen Netafim, doğru ve yeteri kadar sulama ve sürekli optimizasyon ile su tasarrufunun yanında gübre ve enerji tasarrufunu da amaçlıyor. Akıllı telefonlar tarafından kapalı devre platformla yönetilebilen sistem, taşınabilir cihazlar ile çiftçiye kolay kullanım avantajı sunuyor. Bulut tabanlı sistemde üçüncü parti veri entegrasyonu ile uzaktan erişim, destek ve güncelleme olanağı bulunuyor. Her an müdahale edilebilen sistemi ile çalışan hatalarını minimuma indirmeyi hedefliyor. Tarlaların kontrolünü parmaklara taşıyan sistem, sulama alanında en kolay kullanılabilir ve kapsamlı entegrasyon sistemi ile dijital tarımda iddiasını ortaya koyuyor.

Tarımsal sulamada yapay zeka dönemi başlıyor

Netafim Digital Tarım Başkanı Guy Leventon, “Dünya nüfusu hızla artarken temiz su ve tarım arazileri gibi sınırlı kaynaklar gittikçe azalıyor. Bizleri geleceğe taşıyacak akıllı tarım sistemlerinde yapay zeka gittikçe artan bir hızla ön plana çıkacak. Meteoroloji verileri, bitki gelişim istatistikleri, hava-toprak ısı ve nem analizleri gibi onlarca veriyi yapay zeka ile birlikte hızla analiz ederek çiftçilerin doğru ve zamanında karar almasında yol gösterici olabiliyoruz. İklim değişikliğinin tarımı büyük ölçüde etkilediği günümüz koşullarında çiftçilerin bu verileri anlık izleme ve analiz etme imkanı bulunmuyor. Burada yapay zekanın gücü üretimin daha az kaynakla ve daha çok verimle devam edebilmesi için vazgeçilmez bir unsur haline gelecek” dedi. Türkiye’deki mısır üretiminde akıllı sulama sistemlerinin getirdiği farkı da paylaşan Leventon, hektar başına harcanan 9.200 metreküp su ile alınan 9 ton mahsulün Netafim çözümleri sonrasında hektar başına 6.300 metreküp su ile 12 ton mısıra ulaştığını belirtti.

Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ile ekosistem korunacak

Asya Pasifik Başkanı Ofer Oveed aile çiftçiliğinin önemini vurgulayarak bugün sofralarımızda tükettiğimiz gıdaların çok büyük bir kısmının aile çiftçileri tarafından üretildiğini paylaştı. Oveed, “Bünyesinde mühendis bulundurmayan, her gün üretimle ilgili onlarca kararı tek başına vermek zorunda kalan aile çiftçilerinin mevcut teknolojilerle ayakta kalması çok zor. Bu sebeple sadece Türkiye’de değil tüm dünyada çiftçilerin yaş ortalaması ellinin üzerine çıkmış durumda. Gençler başka alanlarda çalışmayı tercih ediyor. Tarımı sürdürülebilir kılmak istiyorsak dijital tarıma geçişi hep beraber sağlamak zorundayız. Özel sektör de Ar-Ge yatırımlarını artırma ve çiftçilere kolay kullanılabilir ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunma misyonunu üstlenmeli. Bizler çok bereketli ve cömert bir gezegene sahibiz. Kaynaklarımızı bilinçli kullanmak, doğayı kirletmeden gıdalarımızı üretebilmek için çiftçilerimizle el ele vererek bu dönüşümü hızla yapmamız gerekiyor. Aksi halde gelecek nesillere fazla gübre ve ilaç tüketimi ile kirlenen topraklar, gereksiz harcamayla azalan su kaynakları bırakacağız. Çiftçilerimizin daha az kaynakla daha verimli üretim yapmasını sağlayacağız” diyerek, yapay zeka döneminin başlangıcının ardında yatan sebepleri paylaştı.

Çiftçileri en iyi çiftçiler anlar

Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız, “Türkiye’de yılda 1 milyar 200 bin metre sulama borusu üretiyoruz. Ekiplerimiz sahada çiftçilerle yakın biçimde çalışıyor. Onların sorunlarına çözüm üretiyor, ihtiyaçlarına uygun sistemler geliştiriyor. Türkiye’de üretimin neredeyse tamamına yakınını aile çiftçileri üstleniyor. Onların doğru karar almalarına destek olmak, kazançlı üretim yapmalarını sağlamak bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Bunu yaparken doğal kaynakları da koruyor olduğumuzu bilmek bize daha da güç veriyor. Türkiye’de akıllı sulamada yapay zeka dönemini başlatarak çiftçilerimizi geleceğe taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz. 2019 yılı 2. çeyreğinde yavaş yavaş çiftçilerimizle buluşturmaya başladığımız sistemin Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 13 adet kurulumunu başarıyla gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar, kendi organizasyonumuzun bir parçası olan Orta Asya ülkelerinde ve özellikle Azerbaycan’da toplam 22 adet yeni kurulum yapmayı planlıyoruz” diyerek bölgedeki dijital dönüşümün sinyallerini verdi.