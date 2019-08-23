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Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 12:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, kendilerine ait tarlalara Hint keneviri bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.A.

Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, kendilerine ait tarlalara Hint keneviri bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.A. ile eşi H.A., adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında Kumtarla köyünde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekimi yapıldığını tespit etti. Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda M.A., ile eşi H.A., gözaltına alındı. Operasyonda, tarlaya ekili 350 kök Hint keneviri ve 370 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. ve H.A., adliyeye sevk edildi.

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Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildiTarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildiTarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildiTarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi

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