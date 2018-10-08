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Tarlanın göbeğinde kafesin içinde bulundu!

08.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Hollanda'nın orta kesimlerindeki bir tarlada koşuya çıkan bir kişi, terk edilmiş bir aslan yavrusuyla karşılaştı.

Tarlanın göbeğinde kafesin içinde bulundu!

4 aylık olduğuna inanılan aslan yavrusu Utrecht kentinin dışında, bir kafesin içinde bulundu.

Hollanda Devlet Televizyonu NOS'un haberin göre bir vetenerin muayenesinden geçirilen aslan yavrusu, daha sonra ülkenin kuzeyindeki Aslan Vakfı'na götürüldü.

Polis, aslan yavrusunun sahibini bulabilmek için halkın bilgisine başvurdu.

Utrehct'in 10 kilometre kuzeyindeki Tienhoven köyünde devriyeye çıkan polis memurları için pek sıradan bir gün olmadı.

Yerel polis güçlerinin Twitter hesabında "Bugün arkadaşlarımız Tienhoven'den garip bir ihbar aldılar. Birşeyler gördünüz ya da duydunuz mu?" mesajı paylaşıldı.

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Veteriner Peter Klaver RTL Nieuws'a yaptığı açıklamada, olay yerine gittiğinde şoke olduğunu söyledi.

Klaver "Hayvan bayıltmak hatta aslan ve kaplan bayıltmak için dünyanın dört bir yanına gittim ama hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.

Klaver aslanın bulunduğu kafesin pek sağlam olmadığını ve hayvanın istese çıkabileceğini anlattı ve "Ama sonunda aslanı bayıltmadan kafesiyle birlikte araca koymayı başardık" diye konuştu.

Polis ise "son dönemde aslan satın almış" ya da aslan yavrusu konusunda bilgisi olanların yardımcı olmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
tarla Hollanda kafes içinde aslan yavrusu NOS Utrecht

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