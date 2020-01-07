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  4. Tarlası su altında kalan çiftçi, zararının karşılanması istedi

Tarlası su altında kalan çiftçi, zararının karşılanması istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çiftçi İsmail Karasu'nun kiralayıp, bezelye ektiği 32 dönüm tarlanın bir bölümü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) yapımı süren yağmur suyu hattındaki taşkın nedeniyle su altında kaldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çiftçi İsmail Karasu'nun kiralayıp, bezelye ektiği 32 dönüm tarlanın bir bölümü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) yapımı süren yağmur suyu hattındaki taşkın nedeniyle su altında kaldı. Mağdur olduğunu belirten Karasu, zararının karşılanmasını istedi.
Sandıklı Mahallesi'ndeki 32 dönümlük bir tarlayı, bir süre önce, 20 bin lira karşılığında kiralayan çiftçi İsmail Karasu, anlaştığı konserve fabrikası için bezelye ekti. Ekim yapmadan önce Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) tarafından tarlanın bir kısmında izin alınarak yağmur suyu hattı çalışması yapıldı. Ancak yapımı süren yağmur suyu hattı rögorlarının bağlantıları henüz tamamlanmadığı için, son yağışlarda taştı. Taşkın suları nedeniyle Karasu'nun bezelye ekili tarlasının 10 dönümlük kısmı su altında kaldı. Suyla dolan alandaki bezelyelerin çürüyeceğini belirten Karasu, mağdur olduğunu belirtip, zararının karşılanması istedi. ASKİ'nin bir ayda tamamlaması gereken çalışmanın üç aydır sürdüğünü söyleyen Karasu, "Söz verdikleri sürede yağmur suyu hattını bitiremedikleri için tarlamı su bastı. Ekili alan çamur deryasına döndü. Yaptığım masraf ve emeklerim boşa gitti. ASKİ'ye durumu bildirdim. Gelip, baktılar ancak yapacak bir şeyleri olmadığını söylediler. Ne yapacağımı bilemiyorum. Benim zararımı kim karşılayacak?" diyerek, tepkisini dile getirdi.

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