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Tarlasına giderken kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tarlasına gitmek üzere yola çıkan Elif Varol (65), yönetimindeki otomobille şarampole yuvarlanıp, öldü.

Tarlasına giderken kazada öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tarlasına gitmek üzere yola çıkan Elif Varol (65), yönetimindeki otomobille şarampole yuvarlanıp, öldü.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Uzunpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Varol, Uzunpınar Mahallesi girişinde, yönetimindeki 20 YL 959 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole yuvarlanan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Varol'un, öldüğü belirlendi. Varol'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Varol'un, tarlasına gitmek için evden çıktığı belirtildi.

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Tarlasına giderken kazada öldüTarlasına giderken kazada öldüTarlasına giderken kazada öldü

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