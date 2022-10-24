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Tarlasına gidince gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü! "İnsan olan bunu yapamaz"

24.10.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir tarladaki 800 fıstık ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Fidanları sulamak üzere tarlasına giden şahıslar, gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Tarla sahibi, 3 yıl boyunca gözü gibi baktıkları fidanlarının tahrip edilmesi karşısında büyük üzüntü yaşadığını belirtti ve "İnsan olan bunu yapamaz" şeklinde konuştu.

Tarlasına gidince gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü! "İnsan olan bunu yapamaz"

Olay dün Kızıltepe ilçesine bağlı Aktulga köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Mahmut Korkmaz kardeşleriyle birlikte 3 yıl önce fıstık üretmeye karar vererek 100 dönüm arazilerinde 800’e yakın fıstık fidanı dikti. Fidanları sulamak için tarlaya giden Korkmaz ve akrabaları, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. 3 yıl boyunca büyük emekle bakımlarını yaptıkları fıstık fidanlarının kırılarak tahrip edildiğini gören Mahmut Korkmaz durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri 800’e yakın fidanın kökünden söküldüğünü veya kırıldığını tespit etti.

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Gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü ifade eden Korkmaz, faillerin bir an önce bulunmasını istediğini söyledi. Korkmaz, “Pazar günü tarlamıza gittik, hem fidanlarımızı sulayacaktık hem de piknik yapacaktık. Ama 3 yıldır gözümüz gibi baktığımız fidanlarımızın tahrip edildiğini gördük. İnsan olan bunu yapmaz” dedi. (İHA)

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fıstık Mardin Kızıltepe fidan tarla

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