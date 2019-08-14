HABER

Tarlasına giren domuzları kovalarken, kendisini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 23:31 | Son Güncelleme

 UŞAK’ta, mısır tarlasına giren domuzları tüfekle kovalamak isteyen 23 yaşındaki Tahsin Sepet, ağaca tırmanırken tüfeğin ateş alması sonucu vuruldu.

Tarlasına giren domuzları kovalarken, kendisini vurdu

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK’ta, mısır tarlasına giren domuzları tüfekle kovalamak isteyen 23 yaşındaki Tahsin Sepet, ağaca tırmanırken tüfeğin ateş alması sonucu vuruldu. Hastaneye kaldırılan Sepet, yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Hacıbekirler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Tahsin Sepet, ekili olan mısırlara zarar veren domuzları kovalamak için tarlasına gitti. Sepet, domuzların kendisine saldırmaması için ağaca çıkmak istedi. Sepet ağaca çıkarken, iddiaya göre yanındaki tüfeğin tetiği dallara takılınca ateş aldı. Silah sesini duyup olay yerine koşan çevredekiler Sepet'i kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Sepet, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü çiftten kötü haber! Ünlü çiftten kötü haber!
Elektrik direğinden düşerek ağır yaralandıElektrik direğinden düşerek ağır yaralandı
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5’i çocuk 12 yaralıKamyonetle otomobil çarpıştı: 5’i çocuk 12 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Kastamonu'da feci olay! Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.