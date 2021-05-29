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  4. Tarlasına gitmek yerine şehir turu atan çiftçiye ceza yağdı: Yazmak kolay

Tarlasına gitmek yerine şehir turu atan çiftçiye ceza yağdı: Yazmak kolay

29.05.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, şehir turu atan çiftçiye ceza yazdılar. Sürücünün ''Yazmak kolay 3 bin 4 bin TL. Adam sinirlendi, ben yazacağım dedi, aldı yazıyor'' tepkisi dikkat çekti.

Tarlasına gitmek yerine şehir turu atan çiftçiye ceza yağdı: Yazmak kolay

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı kapsamında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde uygulama yaptılar.

Uygulama sırasında bir otomobili durduran polis, sürücü ve arkadaşının izin belgelerini kontrol etti. Kontrol sırasında sürücü Gülahmet S.’nin çiftçi izin belgesinde Alanyurt’taki evinden Yenişehir güzergahındaki tarlasına gitme izni bulunurken, şehir merkezinde bulunduğu tespit etti.

8 BİN 100 TL CEZA YAZILDI

Polis ekipleri, izin belgesindeki güzergaha uymayan sürücü ile yanında bulunan arkadaşı Ömer P.’ye izin belgesi olmamasından dolayı, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 8 bin 100 TL cezai işlem uyguladılar.
Ceza alan sürücü Gülahmet S. “Yazmak kolay 3 bin 4 bin TL. Adam sinirlendi, ben yazacağım dedi, aldı yazıyor.” diyerek tepki gösterdi.

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(İHA)

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