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Tarlasına zarar veren 200 kiloluk domuzu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde mısır tarlalarına zarar veren 200 kiloluk domuz, çiftçi Zafer Sarıoğlu (32) tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Tarlasına zarar veren 200 kiloluk domuzu vurdu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde mısır tarlalarına zarar veren 200 kiloluk domuz, çiftçi Zafer Sarıoğlu (32) tarafından av tüfeğiyle vuruldu.
Avcılıkla da uğraşan çiftçiler Zafer Sarıoğlu, Hüseyin Uysal, Özhan Bayer ve Serhat İnci, 'Arslan' ve 'Bobi' adlı avcı köpekleri ve av tüfeklerini de yanlarına alarak dün sabah tarlalarını kontrole gitti. Zafer Sarıoğlu, saat 06.30 sıralarında tarlasından çıkan domuzu görünce silahını ateşledi. Vurulan 200 kiloluk domuz öldü. O anları anlatan Sarıoğlu, "Yetiştirmekte olduğumuz başta mısır ve benzeri ürünlere çok büyük zarar veriyorlar. Sabah tarlalara domuz geldi mi diye bakmaya çıktık. Köpeklerimiz, tarladan çıkan dev domuzu görünce koşmaya başladı. Köpekleri gören domuz da koşarken, ben tüfeğimi ateşledim ve onu vurdum. İlk başta bu kadar büyük olabileceğini düşünemedik ama tartınca 200 kilo geldi. Biz bile şaşırdık. Şimdiye kadar vurduklarımın en büyüğü diyebilirim" dedi. Topluluk, dev domuzla fotoğraf çektirerek, kendi özel sayfalarında paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Tarlasına zarar veren 200 kiloluk domuzu vurduTarlasına zarar veren 200 kiloluk domuzu vurdu

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