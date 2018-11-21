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Tarlasında bulduğu tarihi eserleri müze yetkililerine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 11:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde yaşayan Nadire Karaaslan (92), tarlasında bulduğu, milattan önce 5'inci yüzyıldan Roma Dönemi'ne kadar tarihlenen 105 parça tarihi eseri İzmir Arkeoloji Müzesi'ne hibe etti.

Tarlasında bulduğu tarihi eserleri müze yetkililerine teslim etti

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde yaşayan Nadire Karaaslan (92), tarlasında bulduğu, milattan önce 5'inci yüzyıldan Roma Dönemi'ne kadar tarihlenen 105 parça tarihi eseri İzmir Arkeoloji Müzesi'ne hibe etti. Karaaslan, talep ederse devletin bu eserler için kendisine ödeme yapabileceğini hatırlatanlara, "Tek dileğim var; Foça'ya müze yapılsın, yeter" diyor.
Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan Nadire Karaaslan, evinin yakınlarındaki eskiden tütün yetiştirdikleri tarlada, kendisinin 'kafacıklar' dediği, aralarında heykel parçalarının da olduğu 105 parça tarihi eser buldu. Heykel başları, pişmiş topraktan heykelcikler, antik paralar ve kandillerin de yer aldığı parçaları çocukluğundan beri 'Her yerinden tarih fışkırıyor' diye anlatılan Foça'da müzeye bağışlamak isteyen Karaaslan, ilçede müze olmadığını öğrendi. 'Bunları nereye verebilirim?' diyerek araştırma yapan Karaaslan, kızlarına hitaben 'Yaşım oldukça ileri. Vasiyetimdir. Bana bir şey olursa bu tarihi eserleri müzeye verin. Bir şey istemeyin. Ama camekanın önüne adım yazılsın. Foçalılar, bu eserleri benim verdiğimi bilsinler" diye not yazıp, eserlerin yanına koydu. Yaşlı kadın, durumu da zaman zaman evine sağlık konularında yardım için gelen Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Sağlıkçı Muharrem Yeşilkaya'ya anlattı. Yeşilkaya'nın tavsiyesi ve desteği ile Foça Kazı Kurulu Başkanlığı'na ulaşıldı. Yetkililer, Nadire Karaaslan'ın evine gelip, eserleri inceledi. Foça'da müze olmadığı için eserlerin İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmesi gerektiği söylendi. Karaaslan'ın, sağlığının buna uygun olmadığını belirtmesi ve müzeye verilmek üzere kendilerine teslim etmek istemesi üzerine tutanak tutularak, eserler teslim alındı.
FOÇA'YA MÜZE YAPILMASINI İSTEDİ
Nadire Karaaslan, Foça'ya müze yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulunarak, "Tarihe çok meraklıyım. Bir yere gezmeye gittiğimde mutlaka müzelere uğrarım. Mesela Sinop'a gittik. Orada müzeyi gezdik. Resimlerimiz var. Bunların sergilenmesi, insanlara gösterilmesi çok güzel. Foça'da hep böyle şeyler çıkıyor. Denizde çıkıyor, karada çıkıyor. Hep İzmir'deki müzeye gidiyor. Biz göremiyoruz. Bir müzemiz olsa gider, gezeriz. Turistler de gelir görür. Foça'ya bir müze yapılmasını çok istiyorum. Bugün yarın ölebilirim. Foça sur içindeki kaza alanında kaldığı için boşaltılan okulumuz Cemil Midilli Lisesi müze yapılırsa çok sevinirim" dedi.
Karaaslan, isterse devletin bu eserler için kendisine ödeme yapabileceğini hatırlatanlara ise "Tek dileğim var; Foça'ya bir müze yapılsın, yeter" diyor.
Nadire Karaaslan'ın hibe ettiği 105 parça tarihi eserin Fokia Antik Kenti'ne ait ve milattan önce 5'inci yüzyıldan Roma Dönemi'ne kadar tarihlendiği; aralarında kadın başı, Eros başı, Ephebos başı, Dionysos başı, oturan tanrıça Kybele heykelcikleriyle Roma Dönemi ve daha eskilere ait bronz sikkeler ve kandillerin de yer aldığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Tarlasında bulduğu tarihi eserleri müze yetkililerine teslim ettiTarlasında bulduğu tarihi eserleri müze yetkililerine teslim ettiTarlasında bulduğu tarihi eserleri müze yetkililerine teslim ettiTarlasında bulduğu tarihi eserleri müze yetkililerine teslim etti

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