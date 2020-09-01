HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarlasında çalışırken maganda kurşunuyla vurulan şahıs öldü

Tarlasında çalışırken maganda kurşunuyla vurulan şahıs öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Gaziantep’te tarlasında çalışırken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan şahıs, 2 haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep’te tarlasında çalışırken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan şahıs, 2 haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın failleri ise hala bulunamadı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz haftalarda Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Metin Aslan (55) eşiyle birlikte tarlasında çalıştığı esnada bir anda yere yığıldı. Eşinin yere düştüğünü gören Elmas Aslan, kalp krizi geçirdiğini zannederek yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen Metin Aslan’ın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Metin Aslan’ı ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Aslan’ın burada yapılan ilk müdahalesinde kalp krizi geçirmediği ve başına kurşun isabet ettiği belirlendi. Durumu ağırlaşan Aslan, daha sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde iki haftadır yaşam mücadelesi veren Metin Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Aslan’ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Metin Aslan’ın ölümüne neden olan olayın faillerinin hala bulunamadığı ve olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti
Uzmanlar uyardı: Bu hastalık cinsel hayatınızı bitiriyor! Uzmanlar uyardı: Bu hastalık cinsel hayatınızı bitiriyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Yaptıklarından sonra akıl hastanesine gönderildi
Yaptıklarından sonra akıl hastanesine gönderildi
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
İstanbul'da genç kız dehşeti yaşadı: Önce tacize uğradı sonra darp edildi
Genç kız dehşeti yaşadı: Önce tacize uğradı sonra darp edildi
Engelli eşini öldüren kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Engelli eşini öldüren kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: 262 koronavirüs hastasını evinde bulamadık
Korkutan açıklama: 262 koronavirüs hastasını evinde bulamadık
Edirne'de 6 milyon TL’lik kobra yılanı zehri ele geçirildi
Edirne'de ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti
Şırnak'ta polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi
Polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.