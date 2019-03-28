Tarlasında çalışırken traktör ile ilaç makinesine sıkışarak can verdi

Isparta merkeze bağlı Aliköy’de tarlasına gübre attığı sırada traktör ile ilaç makinesi arasında sıkışan adam feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Aliköy’de meydana geldi. İddiaya göre, tarlasına gübre atmak üzere giden 60 yaşındaki Bekir Akoğlan, ilaç makinesine bakmak üzere eğildiği sırada traktör ile makine arasında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Akoğlan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, gerekli incelmelerin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildi.

