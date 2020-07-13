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Tarlasında Hint kenevirlerini sularken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

Bursa’da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Kayın (52), tarlada yetiştirdiği kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalandı. Tarlada 152 kök Hint keneviri ile 1 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tarlasında Hint kenevirlerini sularken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde üretmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak’ gibi 4 ayrı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Kayın’ın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi’nde, ormanlık alanda saklandığı ihbarı aldı. Bölgeye giden jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, orman yakınındaki bir tarlada birbirine yüz metre mesafede sulama sistemi kurulmuş, kenevir ekili iki bölge tespit edildi. Ekipler bir kişinin buraya gelip, sık sık sulama yaptığı bilgisi üzerine tarlanın çevresinde sivil kıyafetlerle önlem aldı. 3 gün sonra kenevir tarlasına sulama yapmaya gele Ahmet Kayın, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kayın’ın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kayın'ın kendisine ait olduğunu ifade ettiği tarlada toplam 152 kök Hint keneviri ile 1 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Kayın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA

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