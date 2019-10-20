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Tarlasında husumetlisi tarafından öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çift sürmeye gittiği tarlasında, para meseli yüzünden husumetli olduğu İbrahim İ.

Tarlasında husumetlisi tarafından öldürüldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde çift sürmeye gittiği tarlasında, para meseli yüzünden husumetli olduğu İbrahim İ. (40) tarafından tabancayla vurulan Ali Cemal Kalkancı (60), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Cemal Kalkancı, çevre yolu kenarındaki tarlasında traktörle çift sürerken, para meselesi yüzünden husumetli olduğu İbrahim İ. geldi. Bir süre konuşan ikili arasında, tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim İ., belindeki tabancayı çıkarıp Kalkancı'ya ateş etti. Karnına isabet eden mermiyle traktörden düşen Ali Cemal Kalkancı, ağır yaralandı. Gelen yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Kaçan İbrahim İ., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İbrahim İ.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Tarlasında husumetlisi tarafından öldürüldüTarlasında husumetlisi tarafından öldürüldüTarlasında husumetlisi tarafından öldürüldüTarlasında husumetlisi tarafından öldürüldü

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